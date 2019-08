Renée Zellweger: ik ging door een donkere, verdrietige periode

„Ik ben er een tijd tussenuit geweest om aan mezelf te werken. Ik heb een aantal slechte adviezen gekregen en zelf ook wat slechte beslissingen gemaakt, waardoor ik een donkere periode beleefde. Het was verdrietig. Ik zag er niet uit omdat ik mezelf verwaarloosde. En ik vond mezelf zo saai geworden, dat ik besloot het roer om te gooien en andere dingen ben gaan doen. Om weer een interessant persoon te worden”, aldus Renée.

Ze vervolgt: „Ik zie het niet als verspilde tijd want ik heb er veel van geleerd en dat had ik nodig. Ik moest verschillende gedragspatronen leren herkennen bij mezelf en de consequenties daarvan begrijpen. Het was heel leerzaam.”

Zellweger is binnenkort te zien als Judy Garland in de biopic Judy, over het leven van de Amerikaanse actrice en zangeres.