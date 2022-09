NPO over Ongehoord Nederland: ’Grens is bereikt’

Presentatrice Raisa Blommestijn gebruikte in de aflevering van Ongehoord Nieuws afgelopen donderdag onder meer het beladen n-woord. Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van NPO, laat nu weten dat hiermee de grens van de redactionele vrijheid is bereikt.

„De NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft. Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt. We verzoeken dan ook het Commissariaat voor de Media om zich hierover uit te spreken in het licht van het Mediawet-artikel 2.88 lid 5: ’een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’”, laat Leeflang weten in een verklaring.

Gevolgd door: „Bij de NPO komen veel klachten binnen over deze uitzending, waaronder ook kopieën van klachten die bij de Ombudsman zijn ingediend. We vragen de ombudsman om deze met voorrang te behandelen.”

Ongehoord Nederland, de omroep die Ongehoord Nieuws twee keer per week begin van de middag uitzendt, ligt al onder een vergrootglas. Zij kregen een financiële sanctie opgelegd omdat ze zich niet altijd houdt aan de Journalistieke Code van de NPO, aldus ombudsman Margo Smid. De omroep heeft laten weten bezwaar aan te tekenen.

De omroep van Arnold Karskens kreeg vorig jaar van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status, op voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" deelde als andere omroepen binnen de NPO.