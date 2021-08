Premium Het beste van De Telegraaf

Tienjarig jubileum wordt gevierd in Nederland Martine van Os over We zijn er bijna!: ’Wat als er helemaal niets gebeurt?, denken we elk seizoen’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Alalena / MAX

De vlag kan uit bij liefhebbers van ’langzame tv’: We zijn er bijna! is terug bij Omroep Max. Nadat vorige zomer de caravans noodgedwongen niet uitreden, kan er nu wel worden genoten van een groep vijftigplussers aan de boemel. „We hebben ontzettend veel reacties gekregen van kijkers die ongelooflijk blij zijn dat we de stoute schoenen weer hebben aangetrokken”, vertelt presentatrice Martine van Os, die met het programma het tienjarig jubileum viert.