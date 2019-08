Love Island-deelnemer blind door champagnekurk

Theo werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht tijdens zijn vakantie op Ibiza en onderging twee spoedoperaties aan zijn oog. „Dankjewel voor alle berichtjes en steun”, schrijft de realityster bij een foto op Instagram. „Dus ja, ik heb twee operaties aan mijn oog gehad na een heel ongelukkig ongeluk. Ik ben het zicht in mijn rechteroog kwijt doordat het in tweeën is gesplitst. Wie had gedacht dat een champagnekurk dat kon doen...”

Toch weet hij nog een positieve draai aan de gebeurtenis te geven. „Ik heb in ieder geval nog een oog over”, waarna hij ook zijn vriendin Kaz bedankt voor haar steun. Theo is elk geval niet zijn gevoel voor humor verloren. „Als er nog iemand is die weet waar je toffe ooglapjes kunt kopen, laat het me dan weten!”