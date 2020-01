Davina Michelle: ’Ik ga niet iets uitbrengen dat nog niet perfect is’

„We maken veel uren en werken hard”, vervolgt de zangeres, die dit jaar in ieder geval met nieuwe muziek komt. „Er komt in maart weer een nieuwe single én er gaat een album komen. Ik hoop dat de mensen het leuk gaan vinden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ik het zelf leuk vind en dat ik ervan kan genieten en dat doe ik nog elke dag.”

De release van Davina’s debuutalbum staat voorlopig gepland „rond de zomer”. Een precieze datum is er nog niet. „Ik heb zelf zoiets van: ik ga niet iets uitbrengen dat nog niet perfect is. Dus ik ga zo hard mogelijk werken en dan hoop ik dat het er zo snel mogelijk komt.”