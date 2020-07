Thomas Markle: Harry en Meghan moeten niet zo zeuren

Thomas is van mening dat Meghan en Harry moeten stoppen met zeuren terwijl de coronapandemie nog steeds aan de gang is. „Dit is de slechtste tijd om te zeuren”, meent hij. „Ik hou van mijn dochter, maar ik waardeer echt niet wie ze nu geworden is”, vertelt hij aan The Sun.

Meghan en haar vader zouden een zeer goede verhouding hebben gehad gedurende haar kindertijd en ook daarna waren de twee hecht. Pas toen Britse media zich drie jaar geleden aan hem opdrongen, ging het fout. Thomas liet zich ertoe verleiden foto’s te maken waaruit moest blijken dat hij zich ’klaarmaakte voor het koninklijke huwelijk’, waar hij uiteindelijk niet bij aanwezig was. De foto’s waren in scène gezet en Markle kreeg er bovendien voor betaald.

Sindsdien is er nog nauwelijks tot geen contact tussen de twee. Wel gebruikt Thomas geregeld de media om zijn beklag te doen over zijn dochter. Meghan heeft de krant Mail On Sunday inmiddels aangeklaagd, omdat het medium een handgeschreven, persoonlijke brief van haar aan haar vader zonder haar toestemming gepubliceerd zou hebben.