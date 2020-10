Bijvrouw Thaise koning nu ook alleen op pad

Dat gebeurde bij het Huai Wang Nong-reservoir in de stad, waar 'Koi' met honderden in gele hemden en blauwe petten gestoken vrijwilligers de waterkanten schoonmaakten. De actie maakte deel uit van de herdenkingsplechtigheden ter ere van koning Bhumibol, die vier jaar geleden overleed.

Sineenat (35) heeft zelf een turbulent jaar achter de rug. Vorig jaar juli werd ze gepresenteerd als de officiële tweede gemalin - 'noble consort' - van de wispelturige Thaise koning die kort daarvoor voor de vierde keer was getrouwd.

Ongehoorzaamheid

Op 21 oktober vorig jaar raakte ze wegens 'ongehoorzaamheid' bij koninklijk decreet plotseling haar positie en bijbehorende titels kwijt en werd ze gevangen gezet, waarna niets meer van haar werd vernomen. Totdat de koning haar in augustus bleek te hebben vergeven en ze haar opwachting mocht maken in Garmisch-Partenkirchen, waar hij woont.

Vorig weekend kwam 'Koi' met het koningspaar mee vanuit Europa naar Thailand om aan een aantal plechtigheden, zoals de herdenking van de sterfdag van koning Bhumibol, deel te nemen. Vajiralongkorn en zijn vrouw Suthida zijn deze dagen in de provincie Sakon Nakhon, eveneens in het noordoosten van het land, om onder meer universiteitsdiploma's uit te reiken. Het is de eerste keer sinds zijn troonsbestijging in 2016 dat Vajiralongkorn buiten Bangkok komt.