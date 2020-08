De zomer van... Doutzen Kroes

Met wie en waar Doutzen, die zelf het door sterren zo geliefde Ibiza ’een van de meest magische plekken ter wereld’ noemt, lijkt het deze zomer anders aan te pakken. Samen met haar man Sunnery James en hun kinderen Myllena en Phyllon verkent ze de Nederlandse wateren per boot. En wie geeft ze eens ongelijk met de tropische hitte van de afgelopen dagen? Of de Friezin ook haar geliefde provincie aandoet met haar gezin, is niet bekend

Wat doen ze daar zoal? Naar eigen zeggen geniet Doutzen van de liefde, zo schrijft ze bij een foto op haar Instagram Stories. Sunnery heeft bij de foto geplaatst: „Freedom.”

Bijkomen van? Doutzen raakte eerder deze zomer in opspraak nadat ze haar twijfels uitte over de coronamaatregelen die zijn genomen. „Ik ben een tijdje stil geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen en ik begrijp het niet”, schreef het model. „Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?”

Ze suggereerde zelfs dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. „Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ’zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.”

Hier kwam veel commentaar op, omdat Kroes als internationaal bekend model een groot bereik heeft op haar sociale medium. Psycholoog Jan-Willem van Prooijen legde uit aan De Telegraaf dat dit gevaarlijk kan zijn, omdat veel mensen een mening van een bekend persoon klakkeloos als waarheid aannemen.