Koningin Letizia vindt vakantie op Mallorca gewoon werk

Daarnaast trekt het vakantieverblijf op Mallorca altijd de aandacht van de Spaanse en internationale media, die graag elk uitstapje van de leden van de koninklijke familie vastleggen. Voor Letizia is Mallorca dan ook synoniem aan werk en niet aan vakantie. Die begint voor haar pas wanneer ze met man en kinderen naar een onbekende bestemming kan vertrekken, ver weg van de media én de rest van de schoonfamilie.

Schoonmoeder koningin Sofia verblijft juist graag op Mallorca, waar ze steevast als eerste van de familie neerstrijkt. Ze omringt zich het liefst met al haar kleinkinderen, en neemt ze liefst mee zeilen en naar de bioscoop, zoals eerder deze week met twee van de kleinkinderen. Sofia gaat daarbij de media niet uit de weg hetgeen voor Letizia mede reden is om dochters Leonor en Sofia niet het water op te sturen en ook niet te vaak aan de hoede van oma over te laten.

De Spaanse pers haakt daar elk jaar weer op in, hetgeen het verblijfsklimaat voor de standvastige Letizia ook niet veraangenaamt. De koningin zal het dan ook niet erg hebben gevonden dat door de politieke problemen in Madrid de reis naar Mallorca enkele dagen moest worden uitgesteld. Letizia had natuurlijk vooruit kunnen reizen - zoals Sofia - maar bleef juist tot het laatste moment thuis.

Ze zal zich de komende dagen niet helemaal kunnen verbergen want traditioneel staan er een fotosessie en ontvangsten voor de plaatselijke autoriteiten op het ’vakantieprogramma’.