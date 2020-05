Kris Kross Amsterdam ziet thuisblijven als vrijheid

Ⓒ ANP

Kris Kross Amsterdam is tijdens Bevrijdingsdag niet zoals gepland met een defensievliegtuig van festival naar festival gevlogen. In plaats daarvan viert het dj-trio, een van de Ambassadeurs van de Vrijheid, 5 mei gewoon thuis. Maar de keuze om bewust niet de deur uit te gaan, is volgens de mannen ook een vorm van vrijheid.