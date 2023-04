Rapper Boef: ’Ik mag nooit meer Amerika in’

„Het is officieel, ik mag nooit Amerika in, omdat ik twaalf jaar geleden vast heb gezeten”, schrijft de rapper, die met behulp van een advocaat van alles heeft geprobeerd. Boef zat vanaf zijn zestiende meerdere keren in de gevangenis. Waarom is niet bekend. „Die Amerikanen hebben me van alles laten doen: drugstest, strafblad laten vertalen, noem maar op.”

Dat mocht allemaal niet baten, want de rapper komt het land toch echt niet in. „Kostte me ruim 10.000 euro om vervolgens heel simpel te zeggen: nee, wordt hem niet. Zeg het dan op z’n minst gelijk, in plaats van mij al die stappen te laten doen (die bijna onmogelijk waren).”

Boef treurt vooral over één stad, zo lijkt het. „Nooit in mijn leven ga ik LA zien. Jammer man.”