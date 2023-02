Pink en Christina Aguilera vochten bijna: ’Ze was boos omdat ik op haar stoel zat’

Kopieer naar clipboard

Pink en Christina Aguilera Ⓒ Getty Images

De Amerikaanse zangeressen Pink en Christina Aguilera hebben bijna met elkaar gevochten op de set voor de videoclip van het nummer Lady Marmalade. De ruzie, ruim twintig jaar geleden, ging over een stoel. Dat vertelde Pink toen ze te gast was in de talkshow Who’s Talking to Chris Wallace.