Lucille Werner verkozen in Tweede Kamer

De Kiesraad heeft vrijdag de einduitslag van de Kamerverkiezingen vastgesteld. Nu is het aan de Commissie Geloofsbrieven van de Tweede Kamer om te beslissen of de uitslag geldig is, en of Werner en de 149 andere aanstaande Kamerleden voldoen aan de voorwaarden. Ook moet Werner laten weten of ze haar zetel aanvaardt.

Andere bekende Nederlanders maakten door hun positie als lijstduwer op de kieslijsten geen echte kans op een zetel. Zwemmer Maarten van der Weijden was lijstduwer voor de VVD. Hij komt niet in de Kamer, maar kreeg wel 4116 voorkeursstemmen. Johan Vlemmix deed opnieuw mee met zijn eigen partij, De Feestpartij. Hij was de enige kandidaat en kreeg 3744 stemmen. Actrices Maryam Hassouni (2811 stemmen) en Babette van Veen (1265) stonden op de lijst van de Partij voor de Dieren, net als topfotograaf Anton Corbijn (529), stripmaker Barbara Stok (870) en de schrijvers Guus Kuijer (450) en Mensje van Keulen (320).

Ex-presentatrice Leonie Sazias verlaat de Tweede Kamer, waarvan ze afgelopen vier jaar lid was voor 50PLUS. Ze was nog wel lijstduwer en kreeg 2650 stemmen. Presentator en GroenLinks-kandidaat Eric Corton kreeg 708 voorkeursstemmen. Partijgenote Leoni Jansen, die vroeger het Jeugdjournaal presenteerde, kreeg de steun van 387 kiezers.