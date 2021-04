Sterren noemen vonnis in zaak George Floyd gerechtigheid

„Dit vonnis brengt Mr. Floyd niet terug. Maar gerechtigheid is een feit”, twittert Shonda Rhimes, de bedenker van series als Grey’s Anatomy. Ook acteur Chris Evans vindt dat er sprake is van gerechtigheid. „Ik stuur veel liefs naar George Floyds familie en vrienden”, twittert hij.

Ook Katy Perry en Ellen DeGeneres delen op Twitter een bericht met het woord gerechtigheid. Volgens Mariah Carey is het vonnis een begin. „Een klein sprankje hoop voor onze toekomst.”

Floyd werd vorig jaar mei in Minneapolis hardhandig gearresteerd. Chauvin drukte ruim negen minuten zijn knie op de nek van Floyd, die daarop stierf. De videobeelden gingen de wereld over en leidde in de Verenigde Staten en in andere landen tot protesten tegen politiegeweld en racisme.