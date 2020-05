’Nieuwe docu vertelt dat Diana zelfmoord wilde plegen’

De vierdelige reeks getiteld Being Me: Diana buigt zich over de mentale problemen van de Britse prinses, die in 1997 op 36-jarige leeftijd overleed na een tragisch auto-ongeluk. Onder andere haar eetstoornis, haar ongelukkige huwelijk met prins Charles en haar pijnlijke kindertijd zouden aan bod komen.

Ook zou worden verteld dat Diana zelfmoord wilde te plegen. Dat is overigens niets nieuws onder de zon, want de Engelse journalist en schrijver Andrew Morton schreef hier in 1992 ook over in de biografie Diana - Her True Story.

Het is niet zeker of de reeks daadwerkelijk op Netflix te zien zal zijn. Volgens de makers wordt er wel aan gewerkt, maar ‘nog niet in opdracht van Netflix’.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.