Vader Jennifer Aniston (89) overleden: ’Ik zal altijd van je houden’

„Je was een van de mooiste mensen die ik ooit heb gekend”, schrijft dochter Jennifer op Instagram. „Ik ben dankbaar dat je in vrede en zonder pijn naar de hemel bent gegaan. (...) Ik zal altijd van je houden.”

Aniston begon zijn carrière in 1962 en speelde in verschillende (soap)series. In 1985 kreeg hij een vaste rol in Days of Our Lives, wat hij meer dan dertig jaar volhield. In 2017 leverde het hem een Emmy-nominatie op en afgelopen jaar werd hij nog onderscheiden met een Emmy Lifetime Achievement Award. Pas in 2021, na meer dan 3700 afleveringen, stopte Aniston met de soap.

Door de jaren heen speelde Aniston ook rolletjes in onder meer Gilmore Girls, The West Wing, Star Trek: Voyager en Mad Men.