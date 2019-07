Stranger Things: Nog donkerder en nog vreemder

Winona Ryder was de enige grote ster in het eerste seizoen Stranger things. Inmiddels is Millie Bobby Brown (Eleven, 19,5 miljoen volgers op Instagram) haar voorbij. Ⓒ Netflix

Veelal wordt House of cards de eerste hit van Netflix uit eigen koker genoemd. Dat is niet helemaal juist: er was al een boek van Michael Dobbs en een daarop gebaseerde serie van de BBC. Welbeschouwd maakt dat Stranger things de officiële doorbraak van Netflix als distributiekanaal voor originele content. Goed nieuws voor de fans: vandaag is er een nieuw seizoen beschikbaar.