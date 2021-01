Ik geloof in mij-zanger Rutger kapot van verdriet door relatiebreuk

„Waar het eigenlijk in mijn carrière hartstikke goed gaat, hebben we besloten om uit elkaar te gaan. Het is zeer pijnlijk. Ik heb er veel verdriet van. Het is iets wat al een paar maanden speelt. We zagen het echt al een beetje aankomen”, vertelt hij openhartig. Hoewel er geen duidelijk aanwijsbare reden is, laat Rutger weten al een tijdje te botsen met elkaar.

„Nog steeds hebben we veel respect voor elkaar, maar het werkt niet meer zoals het zou moeten en zoals we graag zouden willen. We hopen in de toekomst wel weer bij elkaar te komen maar dat zal de tijd uit wijzen”, voegt hij eraan toe.

Voorlopig leven de twee ex-geliefden nog wel onder een dak. Dit zal in ieder geval zo blijven totdat Ivana een ander huis heeft gevonden.