’HBO droeg Carice niet voor Emmy voor’

Zenders dragen zelf altijd een aantal kanshebbers aan bij de Academy of Television Arts and Sciences die volgens de makers zelf in aanmerking zouden moeten komen voor de prestigieuze prijs. Acteurs of hun agenten kunnen zichzelf ook in de kijker spelen bij de selectiecommissie. Maar het gebeurt niet vaak dat op deze manier daadwerkelijk een nominatie in de wacht wordt gesleept.

Het is overigens niet vreemd dat HBO een specifieke selectie van acteurs maakt voor de Emmy-nominaties; de cast van Game of Thrones telde tientallen namen. Soms worden ook bepaalde acteurs niet voorgedragen omdat andere namen een betere kans maken, en meerdere genomineerden uit één serie de kans op daadwerkelijke winst kunnen verkleinen.

Gastrolcategorie

Van Houten kreeg de nominatie voor haar rol als Melisandre in Game Of Thrones. Die speelde ze overigens al sinds het tweede seizoen van de populaire dramaserie, maar toch dingt ze in de gastrolcategorie mee. Haar concurrenten daar zijn Jessica Lange (American Horror Story: Apocalypse), Cicely Tyson (How To Get Away With Murder), Laverne Cox (Orange Is The New Black), Cherry Jones (The Handmaid’s Tale) en Phylicia Rashad (This Is Us).

De Television Academy onthulde dinsdag de nominaties voor de Primetime Emmy’s, de belangrijkste televisieprijzen van Amerika. Na afloop kondigde de organisatie ook de genomineerden aan voor de Creative Arts Emmy Awards, waar de categorie van Carice onderdeel van is. Die prijzen worden een week voor het grote Emmy-gala op 22 september uitgereikt.