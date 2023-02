Sylvie Meis en Niclas Castello gaan scheiden

„Met pijn in het hart kondigen we aan dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan”, bevestigen Sylvie en Niclas aan de Duitse krant Bild . „We kijken terug op hele goede tijden, maar we moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen.”

De twee brachten de jaarwisseling nog samen door op de Malediven, maar werden daarna niet meer in het openbaar gespot samen. Sylvie en Niclas leefden grotendeels al gescheiden van elkaar, maar hadden wel dagelijks contact. Terwijl de presentatrice in Duitsland woont, vestigde hij zich in Zwitserland.

Sylvie en Niclas trouwden in 2020 tijdens een vierdaagse ceremonie. Voordat ze met Niclas in het huwelijksbootje stapte, was ze samen met onder anderen Rafael van der Vaart. De twee waren van 2005 tot en met 2013 getrouwd en hebben samen een zoon.