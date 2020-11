Dior houdt gevallen Johnny Depp overeind

Depp is het gezicht van de Sauvage-parfum van Dior. Velen zijn verbaasd dat de reclames hiervoor nog steeds op televisie worden uitgezonden. De klagers vinden dat Dior de acteur van de campagne moet halen. Maar Depp blijft vooralsnog het gezicht van de parfumlijn. „We hebben in totaal elf klachten ontvangen over deze reclame”, laat de Advertising Standards Authority weten aan The Guardian.

Bekijk ook: Johnny Depp mag van rechter niet in hoger beroep

De acteur, bekend van onder meer de Pirates of the Caribbean-reeks, moest eerder voor de rechter verschijnen. Hij zou zijn ex-vriendin Amber Heard hebben mishandeld. Details daarover kwamen op straat door publicaties van The Sun, waarop Depp een rechtszaak startte. De rechter gaf hem uiteindelijk ongelijk, omdat de krant geen onwaarheden zou hebben verspreid. Ook moest Depp weg bij Fantastic Beasts, waarin hij de hoofdrol zou spelen.

Bekijk ook: Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp in Fantastic Beasts

De acteur heeft in elk geval nog inkomsten van Dior: hij zou tussen de 3 en de 5 miljoen pond krijgen voor de commercials van Dior. Het populaire Sauvage-parfum wordt sinds het begin van de juridische strijd wel minder gezocht op internet, zo bleek uit onderzoek.