Ook hitzanger krijgt geen contact met ’Vader Abraham’ Ben Cramer: ’Ik heb al een optreden van Pierre overgenomen!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Ook Ben Cramer maakt zich zorgen om het lot van zijn liedjesschrijver Pierre Kartner, waar al maanden niets meer van vernomen is. Ⓒ foto’s anp/hh

Al bijna twee maanden is het stil rond Pierre Kartner. Een oproep van zijn artistieke ’kleindochters’ Mieke en Wilma heeft niets opgeleverd en ook Ben Cramer tast in het duister. „Het lijkt een bewuste keuze. Dat zullen we waarschijnlijk moeten respecteren...”