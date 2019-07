Moeder Wibi Soerjadi overleden

„Vandaag is mijn lieve moeder overleden. Alle broers, Kresna, Bo, Ardjoena en Wisnoe, kwamen gisteren eerder terug vanuit hun vakantieadres om bij mama te zijn. Het leek, alsof ze speciaal op ons allen heeft gewacht”, schrijft hij.

Wibi bedankt iedereen voor de ’lieve steun’, waarna hij zijn moeder op liefdevolle wijze omschrijft. „Ze was de allerliefste moeder in de wereld. Bij haar voelde ik me altijd veilig en volledig begrepen. Ze gaf me het gevoel alles aan te kunnen. Ze was nooit bang en beheerste de kunst van het loslaten. Ze had altijd de juiste woorden op altijd het juiste moment. Woorden met diepte en betekenis en altijd een gevoel van geborgenheid en veiligheid, woorden van onschatbare waarde. Ze wist altijd de exacte toon te vinden in moeilijke situaties, de toon van begrip en liefde. We hoefden haar nooit iets uit te leggen want ze begreep altijd direct de essentie voordat we begonnen te spreken. Ze was klein maar nooit bang, ze was fijntjes maar ijzersterk, dat mooie grote contrast van binnen en buitenkant, perfect in balans.”

„Ze heeft me leren mee te bewegen op de golven van het leven. Niets vanzelfsprekend te vinden en stil te staan bij de werkelijk belangrijke momenten zoals de ogenschijnlijk meest eenvoudige. Oprecht te genieten van momenten en ervaringen in plaats van tastbare objecten. Ze heeft me leren vechten tegen de grootste krachten en te leren kijken naar de kleine wonderen, de onzichtbare trillingen te voelen die meer zeggen dan uiterlijke communicatie. Haar puurheid en geest gaven me oneindig veel kracht en inspiratie. Ze was zo puur en helder als een oneindige schittering. Ik mis haar en ik ga kapot van verdriet.. dat veilige en simpele gevoel.. even langs mama.. even mama bellen.. even mama vragen.. even mama vertellen.. even mama laten zien.. nooit meer.. maar de prachtige herinneringen blijven.. haar liefde en alles wat ze geestelijk heeft meegegeven is onsterfelijk.”

Eerder deze week liet Wibi weten dat zijn moeder plots voor haar leven moet vechten. Wibi roept zijn volgers op voor zijn moeder te bidden. Het is niet bekend wat ze mankeerde.