Belgisch staatsbezoek Canada in teken WOI

Ⓒ EPA

Koning Filip en koningin Mathilde vertrekken zaterdag naar Canada voor een staatsbezoek. In hun kielzog reizen onder meer minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, de vijf ministers-presidenten van Belgische gemeenschappen en gewesten, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en tal van zakenlui en academici mee. Het is meer dan veertig jaar geleden dat een Belgische vorst Canada aandeed. In 1977 bezochten koningin Fabiola en koning Boudewijn het land.