’Ajax-fans Glennis, Jeroen en Xander niet welkom in De Kuip’

Onder de noemer LIVE! @De Kuip! zouden zij tussen 17 en 27 augustus op het Zomerterras in het stadion van Feyenoord op gaan treden. Supporters van de club maakten daar volgens RTV Rijnmond echter bezwaar tegen, omdat Glennis, Jeroen en Xander in het verleden hadden aangegeven voor aartsrivaal Ajax te zijn. Ze vonden het daarom niet kunnen dat zij in De Kuip zouden optreden.

„Als organisatie vinden we het echter belangrijk dat we, vooral in deze tijd, een evenement neerzetten waarbij iedereen zich prettig en welkom voelt”, aldus organisator Karin de Haas in een verklaring. Wie Glennis, Jeroen en Xander gaan vervangen wordt komende week bekendgemaakt.