Spelshows Lantinga en Groenendijk door SBS6 van de buis gehaald

„SBS6 zendt inderdaad geen nieuwe afleveringen van Think Inside The Box en Vier Is Te Veel meer uit. Beide programma’s hebben de gewenste resultaten niet behaald, de enorme inzet van de betrokken collega’s ten spijt”, aldus de zegsman.

Op het tijdslot van de spelshow van Groenendijk zijn vanaf vrijdag oude afleveringen van de realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa te zien. Zondagavond worden herhalingen van Het Roer Om uitgezonden in plaats van de spelshow van Lantinga. SBS laat weten dat de resterende afleveringen van de programma’s, die eigenlijk nog een paar weken op tv uitgezonden hadden moeten worden, op streamingdienst KIJK.nl te zien zijn.

’Verstandig’

Het bericht dat zijn SBS6-programma Think Inside The Box van de buis is gehaald, kon bij presentator Richard Groenendijk op goedkeuring rekenen. Op Instagram schrijft hij: „Dit lijkt mij een héle verstandige beslissing, waar ik dan ook volledig achter sta. Als iets niet werkt kun je er het beste maar mee stoppen.”

De presentator is van mening dat hij op deze manier op het nieuws moet reageren. „Ik dacht: als ik jullie nou de hele tijd bombardeer met foto’s van uitverkochte theaterzalen en lovende recensies, moet ik ’t ook effe melden als er dit soort nieuws is”, vindt hij. „Het is jammer, maar zoals m’n moeder altijd zegt: het zal de laatste ’jammer’ niet wezen in ’t leven...”