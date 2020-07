Andrea voelt de extra lengte wél

Dat het nieuwe Foodtruck gezocht van AvroTros gelijkenissen heeft met hun megaklapper Ik vertrek is al eerder geconstateerd. Deelneemster Andrea Rogiers uit de tweede aflevering lijkt wel wat weg te hebben van het stel dat in Tsjechië een camping overnam zonder de taal te willen leren, met als argument ’ze spreken maar Duits’. Of het koppel dat via de telefoon ongezien een boerderijtje in Hongarije kocht.