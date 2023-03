Carice van Houten niet bang tijdens demonstratie A12: ’Gooi me maar in de lik’

In de nieuwe aflevering van de podcast, die woensdag is verschenen, vertellen de twee vriendinnen over hun week. „Ik heb gedemonstreerd”, vertelt Van Houten. Ze heeft „heel fanatiek” actieborden geknutseld voor de demonstratie van de klimaatactiegroep tegen fossiele subsidies, vervolgt ze, met leuzen die verwijzen naar de serie Game of Thrones en de film Zwartboek, waar de actrice in te zien was.

Van Houten vertelt dat honderden mensen tijdens het protest zijn gearresteerd. Daarop vraagt Reijn aan haar of ze bang was om zelf ook te worden opgepakt. „Dacht je op een bepaald moment: o god, nu word ik naar de gevangenis gebracht?” Van Houten antwoordt van niet. „Ik had op een gegeven moment ook zoiets van: gooi me maar in de lik. Ik wist ook precies wat er dan zou gebeuren, ik heb ook een actietraining gedaan van tevoren, wat je dan moet doen als mensen je oppakken.”

Het is „allemaal geweldloos”, legt de actrice uit. „Dat is hun hele regel, dat ze altijd geweldloos zijn. Dus als je wordt opgepakt, dan moet je niet je arm omhoog doen, dan ben je al geweld aan het terug plegen.” De actie zorgde voor veel publiciteit, reageert Reijn. „Ook heel veel gezeik hoor”, reageert Van Houten, die ook haters over zich heen kreeg.