Gers Pardoel: 2020 nu al mooiste jaar uit mijn leven

Pardoel mag dinsdag 39 kaarsjes uitblazen en viert dat met een ode aan zichzelf op Instagram. „Happy bday to me”, luidt het begin van zijn bericht. „Dankjewel voor weer een geweldig jaar. Tot nu toe is dit het mooiste jaar uit mijn leven vol lessen, vrede en liefde.”

De rapper deed eerder bij menigeen de wenkbrauwen fronsen met een opmerkelijke boodschap over het coronavirus. In maart schreef hij op sociale media dat het niet zo kan zijn dat we door een virus geen lichamelijk contact meer met elkaar mogen hebben. ,,Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel, geef elkaar wel je liefde.”