OMT-lid Menno de Jong: ’Festivals als Lowlands zijn mogelijk’

De derde dag van het Lowlands festival in 2019, met het optreden van A$AP Rocky. Ⓒ anp

Nederland kan zich écht gaan opmaken voor een zomer vol evenementen. OMT-lid en viroloog bij het Amsterdam UMC Menno de Jong is voorzichtig positief over het plan van het kabinet om vanaf eind juni al festivals mogelijk te maken. ”’Festivals als Lowlands zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken”, zegt hij in gesprek met AT5.