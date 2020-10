Recensie ’De terugkeer’: Graven in het verleden

’Het is steeds hetzelfde liedje, als het verleden jou loslaat, begin je vanzelf te zoeken waar het is’. Dit is een gedachtenspinsels van een van de personages uit De terugkeer van Esther Gerritsen, een plot gedreven roman over een disfunctioneel gezin. Er is een depressieve vader die op zijn drieënzestigste uit het leven stapte, een moeder die dement wordt, en twee kinderen. De jongste was vijf toen haar vader overleed, de zoon tien. Dat ’vroeger’ en ’herinneren’ voor de personages gevoelig ligt, verbaast niet.