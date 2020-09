Engelse landschappen vol gevoel

— Glooiende groene heuvels, een rivier met een watermolen, hier en daar wat cottages en een dreigende regenbui. Veel Engelser dan het werk van John Constable, grootmeester van het Romantisch realisme, krijg je het niet. Toch blijkt op de allereerste Constable-expositie die ooit in ons land is gehouden, dat hij toch ook Nederlandser is dan gedacht. „Hij verliet nooit zijn vaderland, maar liet zich graag door Hollandse meesters als Rembrandt, Ruisdael en Cuyp inspireren.”