Sylvester Stallone valt Rocky-producent aan

Stallone, die de titelrol van Rocky Balboa in de films speelde, beschuldigt Irwin ervan hem de eigendomsrechten te onthouden. „Nadat Irwin meer dan 47 jaar de controle had op Rocky, zou ik op zijn minst een beetje van wat er over is van mijn rechten terug willen krijgen, voordat je het doorgeeft aan jouw kinderen. Ik denk dat dat wel een net gebaar zou zijn van deze 93-jarige heer”, schrijft de acteur boos op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat Stallone zich kwaad maakt over de eigendomskwestie. Eerder stelde hij ook al aan de kaak geen enkel aandeel te hebben. „Elk woord, elke lettergreep, elke grammaticale fout was allemaal mijn schuld. Het is schokkend, maar ik kreeg te horen: ’Hé, je bent betaald, dus waar klaag je over?’ Ik was woedend.”

Stallone erkent dat het zijn eigen schuld is dat hij geen rechten heeft, omdat hij destijds te naïef zou zijn geweest. Omdat hij toentertijd nog naam probeerde te maken, leek het hem niet slim de invloedrijke figuren uit de filmindustrie tegen de haren in te strijken. Een insider uit diezelfde branche stelt echter niet te begrijpen waar Stallone over klaagt. „Hij verdient uit iedere hoek geld, en nog steeds.”