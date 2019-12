Dít is Miss Nederland tijdens verkiezing transgender vrouwen

De 23-jarige Solange doet mee met de missverkiezing om de rest van de wereld te laten zien welke stappen Nederland op het gebied van transgenderrechten nog moet zetten. Volgens haar heeft ons land al veel bereikt, maar is er ook sprake van transfobie. „Puur door om het feit wie ze zijn, worden transgenders geslagen, verkracht en verstoten door hun familie”, vertelt de Amsterdamse.

Zelf is Solange een trotse overwinnaar: „Ik ben het huis uitgezet door mijn familie, omdat ze niet accepteren wie ik écht ben. Nu ben ik gelukkig. Ik wil vechten voor de rechten van mensen die dat zelf niet kunnen, voor mensen die het moeilijk hebben.”

De eerste editie van Miss Trans Star International werd in 2010 georganiseerd en is sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement in Barcelona. De winnares wordt gekroond tot Miss Trans Star International en ontvangt een geldbedrag.

Vorig jaar werd de Thaise Kulchaya Tansire uitgeroepen tot Miss Trans Star International. Op 14 december wordt bekendgemaakt wie er dit jaar met de felbegeerde titel naar huis mag gaan.