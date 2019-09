Fans Britney Spears halen genadeloos uit naar vriend

Sam vertelde onder meer dat hij een huwelijk met de 37-jarige popprinses ’absoluut ziet zitten’. „Dat is iets wat elk koppel moet doen, dat is waar een relatie om draait. We zijn familie”, aldus het 25-jarige model, die eveneens personal trainer is en nu dus acteur. Hij zei ook een ’fantastische relatie’ met Spears’ zonen Sean Preston (13) en Jayden James (12) te hebben.

Britney-fans hebben zo hun twijfels over de intenties van Ashgari. Volgens hen gebruikt hij hun idool om hogerop in Hollywood te komen. „Wat een verrassing dat Sam Ashgari ineens acteur wil worden. Misschien is dat de reden waarom hij al zo lang bij Britney is, om aan zijn carrière te werken”, schrijft een fan op sociale media. Een ander voegt toe: „Ik hoop niet dat hij haar gebruikt voor zijn loopbaan, maar dat is wel het gevoel dat ik hier bij krijg.” Volgens de fans zou Britney de enige reden zijn waarom Entertainment Tonight hem wilde interviewen. „Of dacht je nou echt dat ze in jou geïnteresseerd zijn?”