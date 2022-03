Johnny de Mol te gast in podcastserie Ruud de Wild

In een eerste fragment van de podcast, dat zondag te horen was bij RTL Boulevard, vertelt Johnny openhartig over hoe het nu gaat met Linda. Hij zegt onder meer dat zijn tante veel schaamte voelt over wat er allemaal gebeurd is en dat hij als neef die pijn kan voelen. „Zij is haar man kwijt, heeft half Nederland op haar dak gehad, werd gewantrouwd”, vertelt Johnny aan Ruud over alles wat er gebeurd is. Maar ze komt terug, weet Johnny. „Linda is sterk, ze komt sterk terug”, aldus haar neef.

Linda de Mol deed enkele weken geleden een stap terug in haar werk bij zowel SBS6 als haar magazine LINDA. toen bekend werd dat haar partner Jeroen Rietbergen, bandleider bij TVOH, seksueel grensoverschrijdend gedrag had vertoond tegenover kandidates van The Voice.

In 30 Minuten Rauw interviewt Ruud de Wild al sinds 2018 bekende mensen over hun leven. Inmiddels zijn daarvan 88 afleveringen verschenen.