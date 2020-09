Kris Jenner emotioneel over stoppen realityshow

„Oh hou op! Je maakt me weer aan het huilen als je hierover begint”, snikte Kris toen Ryan haar vroeg naar het moment dat de familie besloot ermee te gaan stoppen. „Het moet allemaal nog een beetje indalen bij mij. Ik werd vanmorgen ontzettend emotioneel wakker, nadat ’het grote nieuws’ wereldkundig was gemaakt.”

„Ik stond om 5 uur ’s morgens in de gym met mijn dochters Khloé en Kim en we keken elkaar aan met zo’n blik van: ’wow, dit is heftig’. Maar het is goed zo. We willen onze persoonlijke levens zonder camera’s vorm geven. Dit avontuur is geweldig geweest en we hebben er als familie intens van genoten, maar we zijn allemaal ouder geworden en er zijn nieuwe gezinnen ontstaan. Iedereen moet nu de kans krijgen om zijn of haar eigen gezinsleven te gaan leiden.”