Het bizarre liefdesleven van Pamela Anderson

Driemaal is scheepsrecht gaat niet op voor Pamela Anderson (52). De voormalig Baywatch-ster is maandag voor de vijfde keer getrouwd. Ditmaal is de 74-jarige Jon Peters de gelukkige. Heeft ze dan eindelijk de ware gevonden, nadat ze van de zomer haar toyboy Adil Rami aan de kant zette? Een overzicht van haar turbulente liefdesleven.