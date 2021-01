Tooske Ragas nieuwe presentatrice Shownieuws

Entertainment

Ook familie dacht dat Tanya Roberts overleden was

Familieleden van That ’70s Show-actrice Tanya Roberts waren urenlang in de veronderstelling dat de voormalige Bondgirl was overleden. Haar partner Lance had hen laten weten dat de actrice in het ziekenhuis was gestorven. Dat bericht bevestigde Tanya’s manager zondagavond ook aan verschillende media....