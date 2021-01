Rappers blij met laatste kunstje Donald Trump

Wayne hing een celstraf van tien jaar boven het hoofd, omdat hij in 2019 met een geladen pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde. Dankzij Trump hoeft de rapper nu niet te brommen. „Ik wil president Trump bedanken dat hij heeft ingezien dat ik nog zoveel meer heb om te geven aan mijn familie, mijn kunst en mijn gemeenschap”, twitterde Wayne.

Black werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van bijna vier jaar vanwege wapenbezit. De rapper bedankt Trump dat hij zich heeft ingezet voor de hervorming van het justitieel systeem in de VS en voor het inkorten van zijn straf. Of de oud-president de tweets leest, is maar de vraag. Trump werd van Twitter verbannen nadat zijn aanhangers eerder deze maand het Capitool bestormden.

Tiger King

Trump verleende ook strafvermindering aan Michael ’Harry-O’ Harris, de medeoprichter van de beruchte platenmaatschappij Death Row Records. De 59-jarige Harris moest nog tot 2028 zitten wegens drugshandel en poging tot moord. Hij zou zijn strafvermindering te danken hebben aan rapper Snoop Dogg, die zijn carrière ooit startte bij Death Row.

Bekijk ook: Ook deze beroemde COCAÏNEKONING liet Trump vrij

Wie minder geluk heeft: Joseph Maldonado-Passage, de ster die als Joe Exotic meedeed in de tv-show Tiger King. De voormalige dierentuinhouder uit Oklahoma zit een straf van 22 jaar uit wegens het plannen van een huurmoord op een rivaal. Tot grote teleurstelling van hemzelf en zijn team verleende Trump hem geen gratie. Er stond al een limousine klaar om de tv-ster bij de gevangenis op te halen...