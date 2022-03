Radio- en televisiewereld rouwt om ’altijd vriendelijke’ Piet Paulusma

Mede-Fries Sipke Jan Bousema laat weten dat hij Piet enorm gaat missen. „Een iconische en vertrouwde weerman die er altijd was en ervoor ging. De bekendste weerman van Nederland út Fryslân. De dag begon zonnig en eindigt regenachtig en grauw... Piet, tige tank foar alles!”

NPO Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte blikt terug op zijn radio-uitzendingen waarin hij Piet regelmatig sprak wanneer zich noodweer aandiende. „Zijn gedrevenheid en werklust heb ik altijd erg bewonderd. Heel veel sterkte voor vrienden en familie...”

’Geen woorden...’

Maurice Wijnen zegt: „Ach, wat een verdrietig nieuws. De meest hardwerkende en altijd vriendelijke weerman is niet meer.” Cabaretier Jochem Myjer, die de Fries weleens imiteerde, houdt het bij „oant moarn, Piet!”, terwijl weervrouw Helga van Leur moet bijkomen van de schrik: „Ik heb even er geen woorden voor...”

Radioman Michiel Veenstra valt het op dat het ’de hele week lekker weer was, behalve vandaag’. „Vind ik ergens ook wel mooi.” Dj Coen Swijnenberg: „Jeetje. Piet Paulusma overleden. Ben er best ontdaan van. Zo’n vreselijk goede vent. Vorige week nog op de radio en tv. Nu is Piet er niet meer. Nooit meer ’oant moarn’”

’Altijd paraat’

Marlayne Sahupala, die jarenlang samenwerkte met Piet bij Hart van Nederland, schrijft: Veel te jong. Rust zacht, lieve Piet. Veel sterkte voor de nabestaanden.”

Omrop Fryslân, waar de weerman in 1985 begon en sindsdien het weer verzorgde, laat weten dat de omroep en de provincie Friesland ’een icoon’ verliezen. „Het vertrouwde ’we moatte moarn mar werris yn it waar sjen’, zal niet meer te horen zijn. Hij was een vaste waarde voor de Omrop die altijd paraat stond voor ons. Maar bovenal was hij een bijzonder fijne collega om mee samen te werken”, aldus eindredacteur Sybren Terpstra.