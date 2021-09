’Demy de Zeeuw trouwt vandaag met zijn Daniëlle’

Hoewel er op de Instagramaccounts van zowel Demy als Daniëlle geen spoortje te bekennen is van de festiviteiten, is dat op de sociale media van enkele genodigden wel te vinden. Hierop is onder andere te zien dat er voor de locatie een plek is gekozen waar andere sterren ook zijn getrouwd, waaronder Bas Smit en Nicolette van Dam. Ook wordt duidelijk dat de ceremonie op zondag zal plaatsvinden.

Eerder maakte Daniëlle bekend dat ze in augustus haar vrijgezellenfeest heeft gevierd.

Het stel zou eigenlijk in juni 2020 trouwen, maar Demy schreef destijds op Instagram dat de coronapandemie roet in het eten gooide. „Er waren een hoop dingen waar we rekening mee hielden, maar een wereldwijde pandemie was daar niet één van”, aldus Demy.

Demy vroeg in februari 2018 Daniëlle Slof ten huwelijk. Samen hebben zij twee kinderen: dochtertje Roqi en zoontje Myno.