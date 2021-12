Dan Brown en ex-vrouw schikken in vermeende affairezaak

Volgens The Huffington Post laten beide partijen de zaak nu vallen. Dat betekent dat alle eisen nu van tafel zijn. Volgens de advocaat van Blythe Brown zijn zij en haar ex op een vriendschappelijke manier tot een oplossing gekomen. Nu wensen ze met rust gelaten te worden. Verdere details over de schikking werden niet bekendgemaakt.

In de zaak die vorig jaar door Blythe was aangespannen betichtte zij de schrijver van de bestseller The Da Vinci Code van ’onwettig en buitensporig’ gedrag. Ook zou Dan in het geheim cadeautjes hebben gekocht voor een Nederlandse paardentrainer. Dan en Blythe gingen in 2019 na een huwelijk van 21 jaar uit elkaar.