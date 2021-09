Premium Cultuur

Jubileum Black Album groots gevierd: door en voor Metallica

Zin in twaalf totaal verschillende uitvoeringen van Nothing else matters? Metallica laat de dertigste verjaardag van het in 1991 zo succesvolle The black album allesbehalve ongestoord voorbijgaan en laat maar liefst 53 collega’s los op deze in het geheugen gegrifde muziek.