Jersey Shore-ster Ronnie Ortiz-Magro gearresteerd

De Jersey Shore-ster werd opgepakt in de buurt van Playa del Rey, zegt politieagent William Cooper van de LAPD. Meer details over zijn arrestatie kon het korps nog niet delen. De advocaten van Ronnie hoorden pas over de arrestatie van hun cliënt nadat het nieuws naar buiten was gekomen. Zij hebben nog geen reactie gegeven.

De 35-jarige Ronnie, die tussen 2009 en 2012 te zien was in het MTV-realityprogramma, werd in 2019 ook al eens opgepakt op verdenking van huiselijk geweld. Vorig jaar pleitte hij daarvoor nog onschuldig, alsmede voor verzet bij zijn arrestatie.