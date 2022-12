Wonder Woman 3 op losse schroeven door opstappen regisseur Patty Jenkins

Het rommelt al enige tijd rond DC Comics, het superheldenmerk van Warner. De leiding ligt sinds kort in handen van Peter Safran en James Gunn, die eerder voor Marvel The Guardians of the Galaxy-reeks maakte. Zij zijn bezig een plan uit te stippelen voor de nieuwe koers van DC Comics, waardoor veel projecten die al waren aangekondigd opeens onzeker zijn geworden.

Het schrappen van Wonder Woman 3 lijkt niet samen te hangen met hun komst, aldus The Wrap, maar met het opstappen van Jenkins. De regisseur maakte eerder de eerste twee films over de door Gal Gadot vertolkte superheldin. De eerste twee delen waren wereldwijd hits. Het Nederlandse model Doutzen Kroes had in beide films een kleine bijrol.

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met andere films uit de Wonder Woman-serie, zoals de spin-off Amazones die ook op de planning stond.