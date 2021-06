Derksen hoopt dat Oranje VI-boycot volhoudt: ’Ze kunnen geen vijf woorden achter elkaar zeggen’

„Ik hoop dat ze die boycot volhouden tot mijn contractduur afloopt”, zei Derksen donderdag in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. Volgens hem missen we niets. „Ik zie die persconferenties na afloop van die wedstrijdjes en dan komen die spelers in beeld en er is er niet één die iets zinnigs te melden heeft.”

„Ze zitten maar wat te murmelen of ze kunnen geen vijf woorden achter elkaar zeggen of ze worden gehersenspoeld door degene die mediatraining geeft”, gaat hij verder. „Ik heb geen enkele behoefte om met welke voetballer dan ook te communiceren want er is er niet één die een interessant standpunt naar voren brengt.”

Stoppen

Verder liet Derksen in het gesprek weten dat hij niet zal terugkomen op zijn beslissing om na het volgende seizoen te stoppen als voetbalanalist op televisie. „Ik zet geen deur op een kier. Daarnaast ben ik 73 wanneer mijn contract afloopt. Ik wil ook niet zo’n oude gek worden.”

Hij wordt naar eigen zeggen ’een beetje verdrietig’ van types als Mart Smeets en Jack van Gelder, die nog graag op tv willen komen. „Ik denk dan: joh, op die leeftijd moet je niet meer gaan zitten zeuren om programmaatjes. Klaar is klaar. En ik wil graag zelf de regie houden over wanneer ik stop.”

Derksen heeft ook geen enkele ambitie om in andere programma’s op te duiken. Wel had hij graag Veronica Inside breder willen trekken naar een (dagelijkse) talkshow waarin over meer dan voetbal zou worden gepraat. „In coronatijd was er geen voetbal en toen bleek dat we die talkshow ook gewoon vol konden praten. Toen dacht ik: dat vind ik eigenlijk veel leuker dan altijd dat geneuzel over Messi en Maradona.”