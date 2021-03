Valt American Dream voor ’Nederlandse Julio’ in duigen?

William Janz, de Nederlandse Julio Iglesias, kon niet geloven dat hij werd gevraagd om mee te doen aan America’s Got Talent. ,,Wát een droom.’’ Ⓒ JIM HOOGENDORP

Alles stond op papier en de stoel in het vliegtuig was al gereserveerd, maar nu lijkt corona een streep door alles te zetten. De droom van WILLIAM JANZ, de Nederlandse JULIO IGLESIAS, om mee te doen America’s Got Talent is onzeker geworden. Maar geluk bij een ongeluk, de leraar uit Rijswijk heeft nóg een ijzer in het vuur.