Miley & Liam: REÜNIE IN DE MAAK!

Nu een gescheiden leven, maar zijn Miley Cyrus en Liam Hemsworth straks toch weer bij elkaar? Ⓒ Hollandse Hoogte

Het nieuws van hun liefdesbreuk kwam nogal aan bij de miljoenen fans van MILEY CYRUS en LIAM HEMSWORTH. Nog geen jaar waren ze getrouwd, nu al maakten ze via een woordvoerder bekend alleen verder te gaan in het leven. Maar wacht, nieuwe informatie leert dat hun ’scheiding’ mogelijk slechts tijdelijk is.