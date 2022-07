Surprise, surprise! Henny Huisman hoorde van verslaggever dat kleindochter (19) zwanger was

In een YouTube-video vertelt Maurits Hazeleger, de 22-jarige vriend van Emma, dat hij naast Henny in de auto zat toen Shownieuws belde. „Ze hadden ’wel achttien tips’ gekregen dat hij overgrootvader zou worden. We waren ons natuurlijk kapot geschrokken. Hij ontkende in eerste instantie aan de telefoon: ’Nee, dat is helemaal niet waar, er is niets aan de hand.’ Hij schrok natuurlijk ook, en wij dachten: laten we het maar ontkennen.”

Maar niet veel later stond het nieuws overal te lezen. Emma: „Dan zijn er superveel mensen die reageren: ’O, wat leuk, Henny! Ik heb ook een achterkleinkind.’ Dat zijn er dan honderden, maar daartussen staan ook twee andere berichten: ’Negentien, wat een sloerie.’ (...) Vooral door die reacties schaamde ik me. Je ziet aan mij dat ik jong ben en met zo’n buik rondloop.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

In mei werden Emma en Maurits ouders van zoon Michael. Ⓒ ANP/HH

’Blij verrast’

Maurits en Emma vertellen dat ze een heel plan hadden opgesteld om het nieuws in verschillende fasen aan familieleden te vertellen, juist omdat de zwangerschap niet gepland was. Maar daar kwam dus niets van terecht. Uiteindelijk was Henny ontzettend blij met het nieuws én de geboorte van achterkleinzoon Michael. „Ria en ik waren blij verrast, want ze zijn nog jong. Wij waren zelf ook 23, 24, dus we kunnen er ook niet teveel van zeggen”, vertelde de voormalige tv-presentator vorig jaar oktober aan Shownieuws. „Ze hebben al heel lang verkering met elkaar, het klikt enorm. Het zijn twee schatten, ze zijn echt wel een beetje voor elkaar geboren.”

Om de vaderlandse entertainmentpers voor te zijn, en omdat hij zo trots was als een pauw, maakte Henny de geboorte van zijn achterkleinzoon begin mei zélf wereldkundig op Twitter. Aan Shownieuws voegde hij daaraan toe: „Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk.”